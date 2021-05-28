Школьный туалет свободного падения из Карелии выиграл годовой запас средств для дезинфекции

Туалет с дыркой в полу в Ляскельской школе принял участие в конкурсе известного производителя дезсредств.

Ляскельскельская средняя школа стала участником школьной программы Domestos и получила приз – годовой запас продукции компании. Победителей конкурса, 6 образовательных учреждений со всей страны, ждет ремонт туалетов.

Школы оставили десятки конкурсных заявок на сайте Domestos. Участники программы жаловались на состояние санузлов. Ремонт в школьных туалетах не делали годами, там нет перегородок, в помещениях отваливается плитка и осыпается штукатурка. Но туалет карельской школы с дыркой в полу поразил многих.

«Туалеты – это дырки в полу. Вонь ужасная. Скандал был на всю Россию. Ничего не изменилось», - пишут в заявке на конкурс.