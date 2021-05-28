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Школьный туалет свободного падения из Карелии выиграл годовой запас средств для дезинфекции

Новости. Общество
15:58, 29 Мая 2021
фото: domestos

Туалет с дыркой в полу в Ляскельской школе принял участие в конкурсе известного производителя дезсредств.

Ляскельскельская средняя школа стала участником школьной программы Domestos и получила приз – годовой запас продукции компании. Победителей конкурса, 6 образовательных учреждений со всей страны, ждет ремонт туалетов.

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27.05.2021 18:35

Школы оставили десятки конкурсных заявок на сайте Domestos. Участники программы жаловались на состояние санузлов. Ремонт в школьных туалетах не делали годами, там нет перегородок, в помещениях отваливается плитка и осыпается штукатурка. Но туалет карельской школы с дыркой в полу поразил многих.

«Туалеты – это дырки в полу. Вонь ужасная. Скандал был на всю Россию. Ничего не изменилось», - пишут в заявке на конкурс.

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Комментарии

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Смех
2021-05-29 17:09:02
Кому сказать СПАСИБО за такое мы знаем!
Да у нас в Кижах ,у своих же работников, туалеты на улице!!! И горячей воды нет в помещениях! И это при зарплате руководителей КИЖИ от 200.000 до 740.000 рублей в МЕСЯЦ!!! Это "те" что на площади Кирова в здании сидят!?!
amez
2021-05-29 16:56:31
Классный (позорный) конкурс! Потрясающая коллекция фотографий школьных нужников, их бы в центральные СМИ рядом с другими достижениями музейными
Гость
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