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Новости. Общество
08:05, 19 Февраля 2019
фото: правительство Карелии

Школу искусств в Петрозаводске отремонтируют за счет бюджета Карелии

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В Специализированной школе искусств и Карельском кадетском корпусе имени Александра Невского планируется ремонт и оборудование зданий, сообщает правительство Карелии.

Специализированная школа искусств размещена в двух зданиях 1954 и 1962 годов постройки, соединенных переходом. На первом этапе здесь планируются работы по тепло- и электросбережению, проведению новых коммуникаций, что позволит учреждению экономить и уменьшить жилищно-коммунальные расходы. Второй этап – реконструкция интерната. Сейчас в нем живет 23 ребенка, и он может принять еще 20.

Ремонт позволит значительно увеличить число мест для одаренных ребят из районов, желающих учиться в школе. Кроме того, планируется развивать территорию учреждения. Обсуждалась возможность установки музыкальной площадки со сценой для выступления юных талантов.

Ремонт ждет и общежитие Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского на улице Щорса.

"Мы приняли решение о том, что в этом году из регионального бюджета выделим необходимые средства на реконструкцию зданий. Они будут направлены и на интернаты, и в целом на приведение в порядок инфраструктуры. Эти республиканские учреждения должны стать самыми престижными. Думаю, к 1 сентября мы сможем увеличить возможность поступления в них ребят из районов", - отметил глава Карелии Артур Парфенчиков.

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