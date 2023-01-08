Школу на севере Карелии перевели на дистант из-за аварии в системе электроснабжения

Учеников одной из школ в городе горняков Карелии перевели на дистанционное обучение из-за коммунальной аварии.
Как сообщили власти Костомукши, 9 января, школа №3 работает в дистанционном формате обучения из-за ремонтных работ в системе электроснабжения.
Работают аварийные бригады костомукшского электросетевого участка АО «ПСК».
Причины коммунальной аварии и сроки восстановления подачи электричества уточняются.
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