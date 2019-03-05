Жители Савиново и Крошнозера выступили против закрытия образовательных учреждений.

Власти Пряжинского национального района Карелии намерены закрыть малокомплектные школы в деревне Савиново и селе Крошнозере, которые считаются местами компактного проживания карелов. Как утверждают руководители образовательных учреждений, никаких существенных претензий к их деятельности у надзорных органов нет. Родители учащихся и многие жители этих населенных пунктов готовы бороться за сохранение школ.

"Школу нужно сохранить! – заявил "Столице на Онего" житель села Крошнозера Владимир Бояринов. – Государство совсем от деревни отвернулось, а школа, я считаю, это единственный форпост государственности на селе. Она и работу дает людям – там и учителя, там и повар, там и уборщица, там и сторож. Но нам особенно повезло с педагогами – они с душой относятся к нашим детям и дают им качественные знания. У нас с супругой приемная семья, в которой девять детей. Трое сейчас с нами, а остальные – уже совершеннолетние и дальше пошли учиться. У нас два ребенка-инвалида, и школа пошла нам навстречу, организовав для них специальную программу. Если школа закроется, мы вообще не знаем, куда потом наших детей отправлять".

"Я не вижу никакого смысла в закрытии нашей школы, – рассказала жительница деревни Савиново Нина Фотеева. – В прошлом году в ней были установлены стеклопакеты и новые двери, которые соответствуют всем требованиям пожарной безопасности. Но самое главное – в Савиново есть дети, и еще есть молодежь, которая хочет здесь жить!".

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