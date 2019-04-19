Школу в Карелии обвинили в нарушении конкуренции при закупках

Общая стоимость услуг по заключенным договорам подряда составила более 1,5 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Калевальского района установила, что одно из муниципальных бюджетных образовательных учреждений заключило 5 договоров подряда на выполнение работ по ремонту помещений кухни. Общая стоимость услуг по заключенным договорам подряда составила более 1,5 млн рублей.

Как показала проверка, указанные договоры подряда образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную пятью договорами для формального соблюдения установленного федеральным законодательством ограничения с целью ухода от конкурентных процедур.

Карельским УФАС на основании постановления прокурора руководитель учреждения привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.