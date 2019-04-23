Школу в Лахденпохье капитально отремонтируют за 2 млн рублей

Капитальный ремонт спортивного зала и рекреации третьего этажа будет проведен в этом году в Лахденпохской средней школе, сообщает правительство Карелии.

"На работы уже выделено 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Планы ремонтов в образовательных учреждениях в Лахденпохье глава Карелии Артур Парфенчиков обсудил сегодня во время своего рабочего визита в Лахденпохский район.

"С учетом дополнительных доходов бюджета в настоящее время мною внесено в Законодательное собрание Карелии предложение о выделении 150 млн рублей на программу по замене теплоузлов, окон, установку автоматических систем контроля в образовательных учреждениях Карелии, - пояснил Артур Парфенчиков. - Не сомневаюсь, что предполагаемые затраты быстро окупятся. По самым скромным подсчетам, экономия энергоресурсов составит порядка 17 тысяч гигакалорий в год".