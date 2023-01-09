Школу в поселке Карелии отремонтируют к 55-летнему юбилею

Темпы и качество работ в шуйской школе проверил глава Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил темпы и качество ремонта в школе поселка Шуя. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.



«Это не только первый, но и один из самых масштабных объектов. Здесь уже сделали кровлю, завершают фасадные работы. Подрядчик приступил к замене всех коммуникаций и внутренней отделке помещений. Помимо ремонта, планируем обновить мебель и учебное оборудование», - написал Парфенчиков.



По его словам, в этом году здание шуйской школы отмечает 55-летний юбилей.



«Полагаю, что ее открытие 1 сентября после ремонта станет лучшим подарком для детей и педагогов», - отметил глава Карелии.



Он также напомнил о том, что год назад с министром просвещения России Сергеем Кравцовым он посещал эту школу, где был дан старт президентской программе капремонта СОШ.



«Наша республика стала одним из лидеров в стране по количеству одобренных заявок - удалось включить в программу ремонта 29 школьных зданий. Некоторые учреждения уже практически готовы, другие будут сданы до конца этого года. На их ремонты мы получили более двух миллиардов рублей из федерального бюджета и направили свыше 300 млн рублей из карельской казны», - заключил Парфенчиков.





