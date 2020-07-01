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Школы Карелии получат 68 млн рублей на модернизацию столовых

Новости. Экономика
16:07, 02 Июля 2020
фото: Столица на Онего
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Депутаты Заксобрания внесли поправку в бюджет республики, согласно которой 68,6 млн рублей будет выделено на модернизацию пищеблоков школьных столовых.

Парламентарии при внесении изменений в бюджет Карелии предусмотрели 68,6 млн рублей для того, чтобы за летний период модернизировать пищеблоки столовых в школах. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания республики.

Депутаты намерены сделать так, чтобы до начала учебного года образовательные организации уже располагали деньгами для исполнения поставленной задачи в срок. 

Подробнее - на сайте "Вести Карелии".

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