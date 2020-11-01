Школы Карелии получили более тысячи единиц оборудования для обеззараживания воздуха

1100 рециркуляторов и ламп для обеззараживания воздуха уже приобретены и используются в школах республики, сообщили в региональном Минобразования.

Кроме оборудования в школы также закупаются дезсредства, бесконтактные термометры, кожные антисептики и средства индивидуальной защиты. На эти цели из республиканского бюджета было выделено порядка 30 млн рублей, ещё 4,6 млн рублей выделили сами муниципалитеты.

Сегодня в школах Карелии уже приобретено и используется более 3000 л. дезинфицирующих средств для влажной уборки, порядка 3000 л. кожных антисептиков, 1100 устройств для обеззараживания воздуха и более 30 тысяч масок и пар перчаток.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, которые были опубликованы летом этого года, и в ходе подготовки к началу 2020/2021 учебного года правительством республики было принято решение выделить органам местного самоуправления 30 млн рублей резервных средств для того, чтобы образовательные организации смогли обеспечить условия для безопасного обучения детей.

Кроме того, антисептики, прочие обеззараживающие средства и термометры продолжают закупаться и сейчас: первые – для пополнения ограниченного запаса обеззараживающих средств, так как в школах отсутствует достаточное количества складского пространства, а расход средств - большой, вторые – ввиду низкой надежности и частой необходимости замены. Напомним, санитайзеры должны быть установлены в школах сразу в нескольких местах: у входов в здание, в пищеблок, а также в туалетах.

Соблюдение противоэпидемических мер находится на постоянном контроле как родителей и самих детей, так и Главы Республики Карелия, Министра образования республики и специалистов Министерства образования Карелии. Проверка готовности школ к профилактике распространения коронавирусной инфекции во всех образовательных организациях республики будет продолжаться до тех пор, пока действуют противоэпидемические меры.