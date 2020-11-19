Школы Петрозаводска лидируют в голосовании по благоустройству

В столице Карелии завершается голосование за территории, будут благоустроены в 2020 году в рамках программы Поддержки местных инициатив, сообщили в администрации города.

На платформе "Активный горожанин" завершается голосование за территории, которые будут благоустроены в следующем году в рамках программы Поддержки местных инициатив. Выбрать три из девяти предложенных проектов можно до 17.00.

К настоящему моменту в голосовании приняли участие уже более четырех с половиной тысяч петрозаводчан. Пока лидируют образовательные учреждения города. Больше всего голосов у средней школы № 5. Вторую позицию занимает Петровский дворец. Замыкает тройку лидеров средняя школа № 43.

Администрация Петрозаводска приглашает всех горожан, которые еще не успели сделать выбор в пользу той или иной территории. Проголосовать можно здесь.