Школы района на севере Карелии защитят от терроризма с отсрочкой

Средние учебные заведения Кемского района Карелии в суде добились отсрочки на установку антитеррористических средств.

Суд в Кемском районе предоставил школам отсрочку на исполнение предыдущих судебных решений, которые обязывали руководство районных СОШ устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности.



В частности, в школах должны оборудовать системы оповещения и эвакуации; обеспечить охрану; установить КПП.



Представители кемских школ мотивировали свою просьбу острочить эти мероприятия тем, что районная администрация в этом году выделила недостаточно средств.



В результате суд предоставил школам отсрочки для исполнения этих решений сроком на шесть месяцев, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Карелии.