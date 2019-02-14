Школы районов Карелии могут остаться без средств на противопожарную безопасность

Министерство образования Карелии может лишить большинство районов республики дополнительной финансовой помощи, предусмотренной для устранения нарушений противопожарной безопасности, – из-за них школы не будут открыты 1 сентября.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по госустройству и местному самоуправлению заместитель министра образования Андрей Шевяков.

По его словам, в бюджет Карелии на 2019 год заложены средства, предназначенные муниципалитетам для устранения нарушений. Чтобы их получить, местные власти должны до 15 февраля заключить соглашения с Минобразования, но на сегодняшний день это сделали администрации только 7 муниципалитетов. Остальные рискуют остаться без денег.

Чем это грозит, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".