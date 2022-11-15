Школы в городе горняков Карелии «заминировали»

В несколько образовательных организаций Костомукши поступили сообщения о заложенных бомбах.

Инцидент произошел в сегодня, 23 ноября. Угрозы о минировании получили сразу несколько образовательных организаций Костомукши. Учащиеся были своевременно эвакуированы, правоохранительные органы проводят проверки школ. Об этом пишут в официальном паблике администрации Костомукшского городского округа.

«Информация не подтвердилась. Меры безопасности усилены во всех учреждениях округа. Администрация КГО держит ситуацию на особом контроле», - говорится в сообщении мэрии Костомукши.

Напомним, в мае этого года сообщения о заминировании поступили в школы Петрозаводска.