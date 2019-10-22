Шквалистый ветер обрушится на Петрозаводск

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Сильный ветер ожидается в республике 23 октября, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
По информации синоптиков в среду в большинстве районов Карелии ожидается усиление западного, юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с.
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