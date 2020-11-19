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Шквалистый ветер повалил деревья на трассе "Фонтаны" в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Происшествия
06:40, 20 Ноября 2020
фото: Спортивный Петрозаводск/https://vk.com/wall-90607514_4226
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На трассе "Фонтаны" во время непогоды упали три ели, повредили трансформатор, порвали электропровода, сломали ограждения.

Как сообщается в паблике "Спортивный Петрозаводск", сильный порывистый ветер от 18 до 23 м/с в Карелии принёс немало неприятностей.

В результате разбушевавшейся стихии пострадала трасса "Фонтаны" в Петрозаводске. На трассе под силой ветра рухнули три ели и сильно повредили трансформатор. Объект спорта остался без света.

В дирекции спорта Петрозаводск, куда начали звонить обеспокоенные горожане, о ситуации знают и срочные меры принимаются.

"Никто не ожидал от погоды таких "сюрпризов" накануне открытия фестиваля, - прокомментировал ситуацию руководитель Дирекции спорта Василий Филин. – Любителям «Фонтанов» не стоит волноваться, надо пока потерпеть без света. Специалисты уже приступили к устранению неполадок, но потребуется не меньше недели, чтобы всё исправить. Придётся разобрать трансформатор и отремонтировать его. Кроме того, установить на стоянке три столба".

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