Реклама
Благодаря молодежи Петрозаводск расцветает (ВИДЕО)
16.09.2021 23:27
Туризм - визитная карточка Сортавальского района (ВИДЕО)
16.09.2021 19:07
Пудожский район хранит в себе древние тайны (ВИДЕО)
16.09.2021 18:24

Шлагбаум у Дворца бракосочетаний расстроил главу Петрозаводска

Новости. Общество
13:02, 17 Сентября 2021
фото: © Владимир Любарский / ВК

Новости партнеров

Владимир Любарский считает, что шлагбаум не вписывается в стилистику благоустройства у Дворца бракосочетаний на набережной города.

Об этом мэр города пишет на своей странице в соцсети.

«Свадьба — это всегда праздник. И все бы хорошо, но вот этот шлагбаум явно не вписывается в стилистику общего благоустройства. Предложил коллегам подумать над решением вопроса. Пусть ансамбль будет соответствовать общему смыслу даже в мелочах», — пишет глава Петрозаводска.

Ранее мэр Петрозаводска рассказал о претензии к нему Парфенчикова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кинокритик
2021-09-17 13:10:55
Придется таранить. Самокатом
Митрофан
2021-09-17 13:05:18
Надоели на пару .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна
12.09.2021, 15:07
Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске
12.09.2021, 09:47
Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
11.09.2021, 17:34
Заблудившегося в лесу пенсионера нашли живым на четвертые сутки поисков
11.09.2021, 21:40
Стало известно о смерти актера сериалов «Интерны» и «Глухарь»
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети

Чтиво

15.09.2021 14:00
Без политики
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
Во время роста пандемии бизнес переживал не самые лучшие времена: запрет ведения деятельности, невозможность личных встреч — все это ударило по предпринимателям.
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
11.09.2021 16:36
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»