Шлагбаум у Дворца бракосочетаний расстроил главу Петрозаводска

Владимир Любарский считает, что шлагбаум не вписывается в стилистику благоустройства у Дворца бракосочетаний на набережной города.

Об этом мэр города пишет на своей странице в соцсети.

«Свадьба — это всегда праздник. И все бы хорошо, но вот этот шлагбаум явно не вписывается в стилистику общего благоустройства. Предложил коллегам подумать над решением вопроса. Пусть ансамбль будет соответствовать общему смыслу даже в мелочах», — пишет глава Петрозаводска.

Ранее мэр Петрозаводска рассказал о претензии к нему Парфенчикова.