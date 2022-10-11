«Шли на ощупь»: Исаковский бульвар в Петрозаводске стал опасен для пешеходов

Жители Петрозаводска жалуются на отсутствие освещения на бульваре в Первомайском районе.

Отсутствие фонарей на Исаковском бульваре пугает петрозаводчан. Общественная территория стала небезопасной для прогулок в темное время суток.

«А где фонари?! Бульвар??? Глухая деревня. Шли на ощупь, не видя даже лиц идущих навстречу прохожих», — пишут горожане, разместившие фото в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Администрации города оперативно отреагировала на жалобу. Комментарий, размещённый под постом в паблике, не добавил оптимизма горожанам.

«Администрацией учтена необходимость модернизации сетей освещения на данной территории. Но, к сожалению, в настоящий момент денежные средства распределены, ведутся работы. При доведении дополнительных средств на данные цели вопрос будет рассмотрен в следующем году», — ответили в мэрии.

Ранее жители Петрозаводска просили подсветить набережную.