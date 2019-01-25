Шмаков выступил против сокращения числа праздничных дней

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков призвал депутатов и сенаторов не выступать с инициативами о сокращении числа праздничных выходных дней.

Об этом он заявил в ходе выступления на российской трехсторонней комиссии в правительстве.

"После каждый длительных выходных появляются различные инициативы сенаторов, депутатов, других разных деятелей по поводу того, что необходимо сократить длинные выходные... Я предложил сделать заявление от имени РТК по поводу того, что хватит спекулировать на эту тему кому бы то ни было – сенаторам, депутатам и так далее", – сказал Шмаков.

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