Шоколад только для сытых: что есть, чтобы сбросить килограммы, набранные из-за стресса

Безопасно похудеть в условиях заедания стресса — возможно.

Чтобы не набирать килограммы во время заедания стресса, рекомендуется уменьшить потребление сахара и жиров, а также обратить внимание на крупы и кисломолочные продукты, рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург, пишет 47news.ru.

«Сначала надо выйти из тревожного состояния, найти что-то, что стабилизирует. Что касается питания, можно посоветовать, например, есть в первую очередь продукты сытные, но не столь калорийные: мюсли, кисломолочные напитки, крупы, грубый хлеб, сухофрукты», — отметил он.

Диетолог посоветовал добавить в рацион овощи и фрукты, а употребление сахара и жиров — уменьшить.

«Откровенные лакомства вроде шоколада надо взять за правило есть, когда вы сыты, не вместо и не перед едой», — добавил специалист.

Кроме того, врач посоветовал снимать напряжение с помощью горячей ванны, душа, прогулки, травяного чая и нормализации сна.