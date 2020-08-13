Шоумен Тимур Родригез снимает в Карелии передачу "Орел и решка" (ФОТО)

Юморист и телеведущий Тимур Родригез посетил Петрозаводск и сфотографировался на набережной Онего.

Тимур Родригез разместил снимки из Карелии в своем инстаграме. Шоумен посетил Петрозаводск вместе с семьей.

Житель карельской столицы Максим Горча, который предоставил телеведущему машины, сообщил, что Тимур Родригез приехал в Карелию для съемок передачи "Орел и Решка".

Ранее жительница Карелии рассказала историю о том, как встретила Тимура Родригеза с женой и сыновьями в парке аттракционов в Петрозаводске.