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Шоумен Тимур Родригез снимает в Карелии передачу "Орел и решка" (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 14 Августа 2020
фото: Инстаграм Тимура Родригеза
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Юморист и телеведущий Тимур Родригез посетил Петрозаводск и сфотографировался на набережной Онего.

Тимур Родригез разместил снимки из Карелии в своем инстаграме. Шоумен посетил Петрозаводск вместе с семьей. 

Житель карельской столицы Максим Горча, который предоставил телеведущему машины, сообщил, что Тимур Родригез приехал в Карелию для съемок передачи "Орел и Решка".

Ранее жительница Карелии рассказала историю о том, как встретила Тимура Родригеза с женой и сыновьями в парке аттракционов в Петрозаводске.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-08-14 09:36:09
В США отказались использовать российскую вакцину от коронавируса даже на обезьянах
кир
2020-08-14 10:06:45
Вася, принудительно на тебе использовать. Может побочно от шизы излечат. :)
Вася
2020-08-14 10:14:34
кир, Ты можешь мечтать стать: космонавтом, спортсменом, актером, президентом, да кем угодно, НО, прежде УЧИСЬ – будь умным и все дороги в светлое будущее тебе открыты.
Вася
2020-08-14 10:13:56
кир, Главное: учись хорошо, будь честным, помогай старшим, не обижай слабых
Вася
2020-08-14 10:10:27
кир, Вот сейчас у нас, например, не лечат ничего, кроме коронавируса.
Изя
2020-08-14 10:15:13
Вася, не где . некому , не чем , не зачем ))))) :)
*
2020-08-14 09:42:49
Вася, пусть тот кто её рекомендует есть её сам .
Вася
2020-08-14 10:08:33
*, Нам нечего терять, кроме Путина.
Изя
2020-08-14 10:20:50
Вася, Пора бы уже всё потерять и найти что то новое . нужное и полезное ))) :)
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