«Штормовая чайка» перекроет движение по трассе «Кола» в сторону Карелии

На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост, сообщает управление автодороги «Северо-Запад».

На автомобильной дороге «Кола» (Санкт-Петербург–Петрозаводск– Мурманск–Печенга–граница с Королевством Норвегия) 13 июля в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 10.00 до 10.45 для прохода вверх по реке по реке яхты „Штормовая чайка“ с максимальным высотным габаритом 18 метров представителями подрядной организации ООО „ЕвроТрансСтрой“ по согласованию с администрацией „Волго-Балт“ будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 „Кола“, расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто», — сообщил начальник территориального ситуационного управление автодороги «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит водителей учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.