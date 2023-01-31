Штормовой ветер накроет большинство районов Карелии в ночь на субботу

Синоптики прогнозируют в ночь на 18 февраля усиление юго-восточного ветра.
По информации карельского ЦГМС, в ночь на 18 февраля местами ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/с.
Непогода затронет 11 муниципалитетов республики. Это Суоярвский округ, Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский и Сортавальский районы.
Об этом говорится в сообщении официального паблика властей Лоухского района Карелии.
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