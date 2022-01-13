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Штормовой ветер вновь надвигается на Карелию

Новости. Погода
13:46, 14 Января 2022
фото: Ирина Меркова/Столица на Онего

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МЧС Карелии предупреждает об усилении северо-западного ветра.

По информации Карельского Гидрометцентра, с 20 до 23 часов 14 января с сохранением в первой половине дня 15 января местами по республике ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления попадает вся территория Карелии.

В МЧС республики рекомендуют не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи; ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором снега; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

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Комментарии

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Teатральный критик
2022-01-14 16:18:25
Да пофиг. Батареи горячие и магниты в шаговой доступности.
кир
2022-01-14 15:53:33
Чайка летит, ветер гудит,
Шторм надвигается.
Кто-то и мне машет рукой
И улыбается.
Кто-то и мне прямо в глаза
Молча глядит,
Словно забыть старый причал
Мне не велит.©
Надоело часто свой ник восстанавливать. Правил нет, всё время банят, а за что не говорят. Пока всем друзьям. :)
Изя
2022-01-14 16:00:09
кир, ПРОЩАЙ !"!!)))) Тебя будет не хватать ))) :) )
Гость
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