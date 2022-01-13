Штормовой ветер вновь надвигается на Карелию

МЧС Карелии предупреждает об усилении северо-западного ветра.

По информации Карельского Гидрометцентра, с 20 до 23 часов 14 января с сохранением в первой половине дня 15 января местами по республике ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления попадает вся территория Карелии.

В МЧС республики рекомендуют не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи; ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором снега; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.