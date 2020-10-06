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Штраф за засор канализации может превысить стоимость услуг в 25 раз

Новости. Общество
12:00, 07 Октября 2020
фото: © "РКС-Петрозаводск"
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Недавно "РКС-Петрозаводск" рассказали жителям города о том, как правильно пользоваться канализацией.

Оказалось, многие отправляют в унитаз бытовые отходы, место которым в мусорном ведре. Но не меньший, а, может, и больший вред канализационным системам приносят городские предприятия и организации, использующие канализацию в качестве сброса отходов производства. Например, одно из предприятий города постоянно сливает вместе с водой в канализацию каменную пыль – отходы после обработки камня. Организации, занимающиеся ремонтом, мойкой автомобилей, также нередко нарушают правила: в слив попадают нефтепродукты. Виновниками засоров канализации оказываются и медицинские учреждения, в том числе частные.

Не все пекарни и кафе Петрозаводска устанавливают на канализационных сетях жироуловители, хотя это обязательное условие работы предприятий общественного питания. Жир, появляющийся в канализации из-за непорядочности владельцев кафе и кулинарий, – частая причина засора. Вода встает в колодцах дворов жилых домов, т.к. обычно кафе, нарушающие правила пользования канализационными системами, находятся как раз в жилых домах. В итоге без канализации остаются жители квартир, владельцы и посетители кафе.

В дождливую погоду хозяйственно-бытовую канализацию настигает еще одна беда: плохо функционирующая система ливневой канализации. Некоторые работники управляющих организаций, обслуживающие дворовые территории, специально открывают люки колодцев для того, чтобы слить в хозяйственно-бытовую канализацию воду, не уходящую естественным путем через ливневку.  Вместе с водой в колодцы попадает мусор. Дождевую воду, смешанную с бензином и мусором, очищать сложнее: на канализационные очистные сооружения города увеличивается нагрузка (увеличивается расход реагентов и электроэнергии), а мусор, соответственно, вызывает засоры.

Разумеется, за сброс запрещенных веществ в канализационные сети полагается штраф. Если владельцы предприятия сбрасывают опасные отходы в канализацию, а также если у них неправильно оформлены документы, АО "ПКС-Водоканал" выставляет плату за услуги водоотведения с повышающим коэффициентом в качестве компенсации. Штраф может превышать плату за услуги в 25 раз. Сотрудники "РКС-Петрозаводск" проводят проверки документов и соблюдения правил пользования канализаций на предприятиях регулярно, поэтому не стоит думать о том, что отсутствие специального оборудования против засоров никто не заметит.

АО "ПКС-Водоканал" обращается ко всем предприятиям и организациям Петрозаводска с просьбой: пожалуйста, используйте канализацию исключительно по назначению, от этого зависит комфорт петрозаводчан. Соблюдайте правила - и вы сохраните и деньги, и канализационную систему без засоров.

 

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