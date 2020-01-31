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Штрафы за превышение скорости могут увеличить в разы

Новости. Общество
21:05, 31 Января 2020
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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Минюст опубликовал проект нового Кодекса об административных нарушениях, в котором предлагается ужесточить наказание для недобросовестных водителей, пишут РИА Новости.

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.

Нарушителям скоростного режима более чем на 60 километров грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех месяцев до полугода.

Во второй раз придется заплатить уже десять тысяч рублей и на год перестать пользоваться автомобилем.

Кроме того, предлагается увеличить и штраф за отказ от медицинского освидетельствования с 30 до 40 тысяч рублей. Также за это могут лишить прав на срок до трех лет.

Новый проект КоАП предлагает ввести накопительную систему проступков. Так, например, водителя могут лишить прав на срок до полутора лет, если он совершил три грубых нарушения ПДД.

Под ними понимаются проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 километров в час, отказ уступить дорогу автомобилю с преимуществом в движении, поворот или разворот в местах, запрещенных знаками, а также разворот или движение задним ходом в запрещенном месте.

Кроме того, грубыми считаются нарушения правил проезда железнодорожного переезда и непредоставление преимущества пешеходу.

При этом нарушения, которые зафиксировали автоматические камеры, не будут учитываться накопительной системой, пишут РИА Новости.

Ранее ГИБДД выступила инициативой увеличить штраф за превышение скорости.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-01-31 21:55:17
Камеры окупились, теперь хочется денег побольше.
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