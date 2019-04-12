ГИБДД хочет увеличить штраф за превышение скорости

Госавтоинспекция предлагает повысить сумму штрафа за превышение скорости в пределах 20-40 км/ч в шесть раз — с 500 рублей до 3 тыс. рублей.

Об этом на общественных слушаниях в Госдуме заявил замглавы ведомства Олега Понарьина.

"Мы предлагаем кратно увеличить размер штрафа за превышение скорости в пределах 20-40 км/ч до 3 тыс. рублей", — сказал Понарьин, чьи слова цитирует ТАСС.

Какие еще штрафы планируется ввести, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".