ГИБДД хочет увеличить штраф за превышение скорости

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Госавтоинспекция предлагает повысить сумму штрафа за превышение скорости в пределах 20-40 км/ч в шесть раз — с 500 рублей до 3 тыс. рублей.
Об этом на общественных слушаниях в Госдуме заявил замглавы ведомства Олега Понарьина.
"Мы предлагаем кратно увеличить размер штрафа за превышение скорости в пределах 20-40 км/ч до 3 тыс. рублей", — сказал Понарьин, чьи слова цитирует ТАСС.
Какие еще штрафы планируется ввести, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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