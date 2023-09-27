Штукатурка осыпается в подземном переходе у вокзала в Петрозаводске

Не так давно отремонтированный пешеходный тоннель у железнодорожного вокзала начал разваливаться.
Читатели «Фактор News» запечатлели, в каком состоянии находится переход под железнодорожными путями на улице Максима Горького. Штукатурка стала осыпаться с потолка тоннеля сразу в нескольких местах.
Напомним, реконструкцию пешеходного тоннеля провело АО «РЖДстрой» в 2020 году. После этого сооружение давало течь. Подрядчику пришлось ремонтировать переход в рамках гарантий.
Как сейчас выглядит тоннель, смотрите здесь.
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