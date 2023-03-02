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Штукатурка отваливается с фасадов четырех домов в центре Петрозаводска, отремонтированных к 100-летию Карелии

Новости. Общество
13:12, 03 Марта 2023
фото: Алексей Глушков / ВК

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Власти Петрозаводска нашли нарушения в ремонте, выполненном к юбилею Карелии на фасадах зданий на проспекте Ленина.

«Служба заказчика» добивается в суде восстановления фасадов домов по проспекту Ленина, сообщили в мэрии карельской столицы. Речь идет о домах №№ 25, 35, 36 и 37. 

Фасады этих исторических зданий к вековому юбилею республики ремонтировал подрядчик ООО «Стройинвест». Юбилей отметили в 2020 году, а уже на следующий год, как сообщает мэрия, специалисты муниципальной «Службы заказчика» нашли нарушения.

На фасадах отслаивалась штукатурка, были ошибки в установке водосточных труб. 



Согласно контракту, ООО «Стройинвест» несет гарантийные обязательства на выполненные работы в течение пяти лет со дня приемки.

«Служба заказчика» направила претензии подрядчику, но ничего сделано не было. Тогда городские власти пошли в суд. 
Арбитражный суд Карелии удовлетворил иск «Службы заказчика».

Но ООО «Стройинвест» направило апелляционною жалобу в вышестоящую инстанцию – Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. Рассмотрение дела продолжается.

При этом, напомним, отваливающаяся с фасадов лепнина угрожает здоровью горожан. Так, в мае прошлого года с фасада дома №25 по Ленина на тротуар упал огромный кусок штукатурки. 

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