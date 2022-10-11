Власти Петрозаводска сообщили, почему не ремонтируют дом в самом центре Петрозаводска

Мэрия через суд пытается заставить подрядчика отремонтировать дом на проспекте Ленина, с которого падают куски лепнины, сообщили в администрации.

С фасада дома №25 по проспекту Ленина в Петрозаводске периодически падают куски штукатурки. При этом, историческое здание отремонтировали к столетию Карелии в 2020 году.



Впервые фрагмент фасада дома упал на тротуар весной прошлого года. Затем - в этом ноябре. Результаты ремонта проверяли муниципальные сотрудники «Службы заказчика».



Специалисты выявили нарушения и направили претензии подрядной организации – ООО «Стройинвест», чтобы компания все привела в порядок в рамках гарантийных обязательств.



Подрядчик этого не сделал, в связи с этим мэрия обратилась в Арбитражный суд Карелии. Рассмотрение дела продолжается.



При этом, компания «Стройинвест» несет гарантийные обязательства в течение пяти лет со дня приемки.



ТСЖ этого дома в мэрии рекомендовали установить защитные сетки на балконных плитах и разместить предупреждающие объявления.



Для безопасности пешеходов у дома № 25 администрация Петрозаводска выставила ограждения.