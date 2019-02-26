Шугаев: "Я, наверное, на сямозерских событиях и поседел"

Начальник ГУ МЧС России по Карелии Сергей Шугаев рассказал о главных ЧП, которые случились в республике за последние годы.

Как сказал Шугаев в эфире ГТРК "Карелия", он гордится, что служит в коллективе ведомства, который выполняет различные задачи.

"Прошли и огонь, и воду, и медные трубы. Пожар 1 мая 2016 года на Валааме, когда горела "Зимняя гостиница" и спасли 70 человек. К сожалению, Успенская церковь, сямозерские события", – сказал Сергей Шугаев.

"Часто приходится сталкиваться с такими серьезными событиями, где сам себя испытываешь и коллектив. Я, наверное, на сямозерских событиях и поседел, потому что такое горе для страны, горе для республики. И, кончено, это мое личное горе", - отметил начальник.

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.