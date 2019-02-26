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Новости. Общество
10:53, 26 Февраля 2019
фото: "Столица на Онего"

Шугаев: "Я, наверное, на сямозерских событиях и поседел"

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Начальник ГУ МЧС России по Карелии Сергей Шугаев рассказал о главных ЧП, которые случились в республике за последние годы.

Как сказал Шугаев в эфире ГТРК "Карелия", он гордится, что служит в коллективе ведомства, который выполняет различные задачи.

"Прошли и огонь, и воду, и медные трубы. Пожар 1 мая 2016 года на Валааме, когда горела "Зимняя гостиница" и спасли 70 человек. К сожалению, Успенская церковь, сямозерские события", – сказал Сергей Шугаев.

"Часто приходится сталкиваться с такими серьезными событиями, где сам себя испытываешь и коллектив. Я, наверное, на сямозерских событиях и поседел, потому что такое горе для страны, горе для республики. И, кончено, это мое личное горе", - отметил начальник.

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

 

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Комментарии

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бюджет
2019-02-26 12:40:58
Лучше бы про звонок фельдшеру рассказал. Как такое может быть? Нашли крайнюю, бедную женщину. Так что седые волосы это легко отделался, если по взрослому, то тут надо серьезно разбираться.
Artur
2019-02-26 12:33:48
По идее то вместе с Коваленко должен был сидеть на скамейке , так бы и волосы не нужны были , без проблем .
Неравнодушный
2019-02-26 11:36:15
Странно, что кто-то ещё не разучился седеть и краснеть. Звучит уже довольно дико.
Горожанин
2019-02-26 11:08:51
Надеюсь, если ныне в случае чего позвонить 911, к фельдшеру сельской больнички не попаду?
zanoza
2019-02-26 11:01:08
А что это главный МЧСник сегодня такой популярный?
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