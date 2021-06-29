Реклама
Прислать новость
Найден возможный источник зловония, беспокоящий жителей целого микрорайона в Петрозаводске 9
29.06.2021 13:45
Динамика роста: лесоперерабатывающему предприятию нужны специалисты
29.06.2021 13:55
Парковка у торгового центра в Петрозаводске превратилась в море (ФОТОФАКТ) 8
29.06.2021 15:31

Шумозащитный экран поставят у дома жителя Петрозаводска, пожаловавшегося на плохой сон из-за кислородной станции для спасения ковид-больных

Новости. Общество
09:37, 30 Июня 2021
фото: © Минздрав Карелии

В Петрозаводске около кислородной станции установят шумозащитный экран, чтобы звук работающей техники не мешал горожанам, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

В минувшие выходные, 26 июня, житель Петрозаводска Илья Веригин сообщил, что жители домов по улице Куйбышева стали заложниками «вопиющей ситуации»: кислородная станция, построенная в июне на территории госпиталя ветеранов, свистит и шипит — «людям на утром на работу, но попробуй заснуть».

В Минздраве Карелии в ответ на это принесли извинения за временные неудобства, которые связаны с усилиями по сохранению жизней тяжелых больных коронавирусной инфекцией.
«Да, действительно, в последнее время за счёт того, что практически все больные в Госпитале для ветеранов войн нуждаются в круглосуточном и высокопоточном кислороде, станция работает в усиленном режиме. В устройстве станции предусмотрен специальный глушитель. Но в последнее время наблюдается чрезмерно жаркая погода, в связи с чем кондиционеры станции работают на полную мощность, сброс воздуха происходит чаще. При снижении температуры воздуха проблема исчезнет», — отметил Михаил Охлопков.

Во вторник, 29 июня, петрозаводчанин, чей сон был потревожен шумом кислородной станции, опубликовал на своей странице в соцсети ответ министра здравоохранения Карелии, который нашел решение проблемы.

Михаил Охлопков сообщил, что около станции будет установлен шумозащитный экран.

«О нашей проблеме не только услышали в Минздрав РК, но и уже дан старт строительству шумозащитного экрана. За что заслуженная большая благодарность от жителей министру Михаилу Охлопкову за неравнодушие, терпение и конструктивный подход!» — написал полное позитива сообщение Веригин.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
27.06.2021, 22:31
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
27.06.2021, 12:08
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга
28.06.2021, 06:40
Экскременты и трупы лошадей в районе пляжа в Петрозаводске возмутили горожан
23.06.2021, 13:18
Появились фото с места смертельного ДТП в райцентре Карелии

Чтиво

29.06.2021 10:40
Кофе со сливками
Роман с камнем 2
О камне и людях, которые его производят, о роли бизнеса и его взаимодействии с властью, — наш разговор с Дмитрием Фабрикантовым, первопроходцем камнеобрабатывающей отрасли Карелии, известным предпринимателем, лидером регионального отделения Партии РОСТА.
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
«Порядок с чистого листа» 13
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»