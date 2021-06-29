Шумозащитный экран поставят у дома жителя Петрозаводска, пожаловавшегося на плохой сон из-за кислородной станции для спасения ковид-больных

В Петрозаводске около кислородной станции установят шумозащитный экран, чтобы звук работающей техники не мешал горожанам, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

В минувшие выходные, 26 июня, житель Петрозаводска Илья Веригин сообщил, что жители домов по улице Куйбышева стали заложниками «вопиющей ситуации»: кислородная станция, построенная в июне на территории госпиталя ветеранов, свистит и шипит — «людям на утром на работу, но попробуй заснуть».

В Минздраве Карелии в ответ на это принесли извинения за временные неудобства, которые связаны с усилиями по сохранению жизней тяжелых больных коронавирусной инфекцией.

«Да, действительно, в последнее время за счёт того, что практически все больные в Госпитале для ветеранов войн нуждаются в круглосуточном и высокопоточном кислороде, станция работает в усиленном режиме. В устройстве станции предусмотрен специальный глушитель. Но в последнее время наблюдается чрезмерно жаркая погода, в связи с чем кондиционеры станции работают на полную мощность, сброс воздуха происходит чаще. При снижении температуры воздуха проблема исчезнет», — отметил Михаил Охлопков.

Во вторник, 29 июня, петрозаводчанин, чей сон был потревожен шумом кислородной станции, опубликовал на своей странице в соцсети ответ министра здравоохранения Карелии, который нашел решение проблемы.

Михаил Охлопков сообщил, что около станции будет установлен шумозащитный экран.

«О нашей проблеме не только услышали в Минздрав РК, но и уже дан старт строительству шумозащитного экрана. За что заслуженная большая благодарность от жителей министру Михаилу Охлопкову за неравнодушие, терпение и конструктивный подход!» — написал полное позитива сообщение Веригин.