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«Shusha» в четверг остановит движение по трассе, ведущей в Карелию

Новости. Общество
15:02, 25 Мая 2022
фото: © ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Федеральную трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 26 мая с 10.50 до 12.50 в Лодейнопольском районе Ленинградской области, на мосту через реку Свирь, на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» в течении двух часов будет полностью перекрыто движение транспорта.

«В период с 10:50 до 12:50 для прохода вверх по реке теплохода „Shusha“ с максимальным высотным габаритом 15,6 метра, представителями ОАО „РЖД“ будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 „Кола“, у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

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