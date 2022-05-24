«Shusha» в четверг остановит движение по трассе, ведущей в Карелию

Федеральную трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 26 мая с 10.50 до 12.50 в Лодейнопольском районе Ленинградской области, на мосту через реку Свирь, на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» в течении двух часов будет полностью перекрыто движение транспорта.

«В период с 10:50 до 12:50 для прохода вверх по реке теплохода „Shusha“ с максимальным высотным габаритом 15,6 метра, представителями ОАО „РЖД“ будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 „Кола“, у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.