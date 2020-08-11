Схвативший нож житель Карелии напугал бывшую жену с дочкой

В полицию Олонецкого района обратилась 44-летняя местная жительница, сообщили в МВД Карелии.

В середине июля сельская жительница отправилась к бывшему мужу, чтобы забрать дочь, гостившую у него. Когда она пришла к дому, мужчина был пьян – между бывшими супругами произошла ссора. 35-летний олончанин взял нож и стал угрожать убийством. При этом он направлял нож в сторону бывшей жены и даже несколько раз ударил им по перилам вблизи нее.



Позже он все же успокоился и отпустил ее с ребенком домой.



Уголовное дело направлено в суд.