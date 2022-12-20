Швей среди заключенных в колониях Карелии стало больше почти на треть

В 2022 году численность осужденных в швейных цехах выросла на 24,5%, сообщили в УФСИН Карелии.

В 2022 году в УФСИН Карелии развивали легкую промышленность. Благодаря покупке 55 единиц швейного оборудования, в колониях №№1, 7, 9 численность осужденных в швейных цехах выросла на 24,5%.



Этот показатель равен числу заключенных в деревообработке. Напомним, в колониях Карелии в основном шьют специальную одежду: зимние и летние костюмы, сигнальные жилеты, рабочие рукавицы, а также постельные принадлежности и мягкий инвентарь.