Швейцарский производитель шоколада уходит из России

Lindt решил полностью уйти с российского рынка.
Швейцарский производитель шоколада и кондитерских изделий Lindt&Sprüngli принял решение уйти с российского рынка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.
«После объявления 9 марта <…> о прекращении коммерческой деятельности в России группа компаний Lindt&Sprüngli приняла решение уйти с российского рынка. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с требованиями местного законодательства», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Ранее, 9 марта, Lindt&Sprüngli заявляла о приостановке поставки своих продуктов в РФ. Тогда в компании отметили, что ее сотрудники продолжат получать поддержку.
Ранее сообщалось, Fazer приостанавливает экспорт в Россию.
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