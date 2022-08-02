Швейцарский производитель шоколада уходит из России

Lindt решил полностью уйти с российского рынка.

Швейцарский производитель шоколада и кондитерских изделий Lindt&Sprüngli принял решение уйти с российского рынка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«После объявления 9 марта <…> о прекращении коммерческой деятельности в России группа компаний Lindt&Sprüngli приняла решение уйти с российского рынка. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с требованиями местного законодательства», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Ранее, 9 марта, Lindt&Sprüngli заявляла о приостановке поставки своих продуктов в РФ. Тогда в компании отметили, что ее сотрудники продолжат получать поддержку.

Ранее сообщалось, Fazer приостанавливает экспорт в Россию.