Сиделка обокрала пожилую петрозаводчанку

Попавшая в больницу пенсионерка лишилась всех сбережений, сообщили в МВД Карелии.

В конце июня в дежурную часть отдела полиции Петрозаводска поступило заявление от 68-летней горожанки. Она сообщила, что у нее похитили сберкнижку и 28 тысяч рублей.

Как выяснилось, пенсионерка живет одна. В один из дней к ней пришла сиделка и обнаружила, что подопечной плохо. Хозяйка была экстренно госпитализирована, а спустя время она узнала от родственницы, что из ее квартиры пропали все сбережения.

Полицейские установили, что 47-летняя наемная работница причастна к краже. Женщина призналась в содеянном. Когда пенсионерку увезли на скорой, она осталась в чужом доме одна. В шкафу нашла деньги и сберкнижку, в дальнейшем пыталась снять с нее средства, но не смогла. Похищенные наличные потратила на собственные нужды.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.