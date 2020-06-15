Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов объяснил, почему коммунисты выступают против бойкота голосования по поправкам в Конституцию и считают, что нужно голосовать против.

На прошлой неделе центральный комитет КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию в нынешнем виде. О том, почему коммунисты пойдут голосовать против и призывают всех своих сторонников сказать категорическое "Нет!" изменениям в Конституцию, мы поговорили с лидером КПРФ в Карелии, депутатом Заксобрания Евгением Ульяновым.

- Мы не поддерживаем бойкот, потому что свою явку они если не обеспечат, то в любом случае, "нарисуют". Ведь легче в пустой бюллетень поставить галочку "за", чем уничтожить или переврать истинное протестное голосование. Если ты пришел и проголосовал "против", твой голос уже никуда не впишут. А если не пойдешь, то даже не узнаешь, вписали тебя или нет. Могут записать, что ты сходил и проголосовал "за".

Ну и, пожалуй, самое главное, почему нельзя игнорировать голосование… Последние двадцать лет власть целенаправленно приучала народ к тому, что на выборы ходить не надо, потому что от мнения конкретного человека ничего не зависит. И теперь удачно пользуется тем, что люди перестали верить в значимость своего голоса, в значимость выборов как таковых, в свою способность на что-то повлиять.

С этим надо бороться, - люди должны осознать, что сидение на диване - это не гражданская позиция, это просто сидение на диване. Мы за то, чтобы люди ходили и голосовали. Если ты пассивно не согласен, это в любом случае играет на руку действующей власти.

А в конкретной ситуации с поправками в Конституцию, мы считаем, в принципе нельзя быть пассивным наблюдателем. Власти ждут именно этого: молчаливой покорности, безразличия, соглашательства. По большому счету, сегодня это эквивалент безответственности.

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