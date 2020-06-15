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"Сидение на диване – это не гражданская позиция, это просто сидение на диване"

Новости. Политика
11:57, 16 Июня 2020
фото: Столица на Онего
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Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов объяснил, почему коммунисты выступают против бойкота голосования по поправкам в Конституцию и считают, что нужно голосовать против.

На прошлой неделе центральный комитет КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию в нынешнем виде. О том, почему коммунисты пойдут голосовать против и призывают всех своих сторонников сказать категорическое "Нет!" изменениям в Конституцию, мы поговорили с лидером КПРФ в Карелии, депутатом Заксобрания Евгением Ульяновым.

- Мы не поддерживаем бойкот, потому что свою явку они если не обеспечат, то в любом случае, "нарисуют". Ведь легче в пустой бюллетень поставить галочку "за", чем уничтожить или переврать истинное протестное голосование. Если ты пришел и проголосовал "против", твой голос уже никуда не впишут. А если не пойдешь, то даже не узнаешь, вписали тебя или нет. Могут записать, что ты сходил и проголосовал "за".  

Ну и, пожалуй, самое главное, почему нельзя игнорировать голосование… Последние двадцать лет власть целенаправленно приучала народ к тому, что на выборы ходить не надо, потому что от мнения конкретного человека ничего не зависит. И теперь удачно пользуется тем, что люди перестали верить в значимость своего голоса, в значимость выборов как таковых, в свою способность на что-то повлиять.

С этим надо бороться, - люди должны осознать, что сидение на диване - это не гражданская позиция, это просто сидение на диване. Мы за то, чтобы люди ходили и голосовали. Если ты пассивно не согласен, это в любом случае играет на руку действующей власти.

А в конкретной ситуации с поправками в Конституцию, мы считаем, в принципе нельзя быть пассивным наблюдателем. Власти ждут именно этого: молчаливой покорности, безразличия, соглашательства. По большому счету, сегодня это эквивалент безответственности.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gaudealis
2020-06-16 13:03:55
"Сходить и измазаться в г**не" — это не гражданская позиция.
Это просто "сходить и измазаться в г**не".
елпидифор
2020-06-16 13:00:39
Раньше, тов. Ульянов, надо было думать, когда в Думе ваши коммунисты де-юре молчаливо согласились с этими поправками. А вообще, если они (поправки) такие плохие, то не слабо в качестве демарша выйти вашим фракциям из парламентов всех уровней и начать, как учил уже тов. Ленин, все сначала. Или очень кушать хочется?
Kiss
2020-06-16 12:55:16
В данном случае все правильно говорит.
новый
2020-06-16 12:31:38
Этот товарищ заранее обвиняет избирком в подлоге. Хде прокуратура ?
Гость
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