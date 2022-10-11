Рецидивист в Карелии угнал ненужную ему детскую коляску

В Карелии осудили мужчину, угнал из подъезда детскую коляску, сообщили в пресс-службе Суоярвского районного суда.

Пьяный житель Суоярви, недавно вернувшийся с мест лишения свободы, отправился в гости к знакомому, но не застал того дома. На обратном пути в подъезде мужчина увидел детскую коляску и укатил ее домой.

Через несколько дней к угонщику пришли сотрудники полиции, но дверь им он не открыл. Мужчина догадался, что причиной прихода правоохранителей была коляска, и решил вернуть её на место, в надежде, что искать его перестанут. На полицейские вновь нагрянули к жителю Суоярви, который на этот раз во всем признался и написал заявление о явке с повинной.

Вразумительного ответа на вопрос, для чего ему нужна была коляска, на суде он дать не смог. Рецидивиста приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком также в 2 года. Кроме того, мужчину обязали отмечаться и уведомлять о смене месте жительства, а также пройти обследование у нарколога.