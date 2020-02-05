Силачка из Карелии завоевала "серебро" на соревнованиях

Спортсменка завоевала серебряную медаль на чемпионате России по пауэрлифтингу, сообщили в Минспорта Карелии.

С 26 января по 5 февраля в Екатеринбурге проходит чемпионат России по пауэрлифтингу (троеборью). Около 400 сильнейших спортсменов со всей страны приняли участие в соревнованиях, чтобы завоевать путевки на международные старты.

Спортсменка из Петрозаводска Мария Ерохина завоевала серебро, собрав сумму в троеборье 555 кг.







Ранее спортсменка из Карелии взяла "бронзу" на Чемпионате мира по хоккею.