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Силачка из Карелии завоевала "серебро" на соревнованиях

Новости. Общество
18:00, 05 Февраля 2020
фото: © Министерство спорта Республики Карелия
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Спортсменка завоевала серебряную медаль на чемпионате России по пауэрлифтингу, сообщили в Минспорта Карелии.

С 26 января по 5 февраля в Екатеринбурге проходит чемпионат России по пауэрлифтингу (троеборью). Около 400 сильнейших спортсменов со всей страны приняли участие в соревнованиях, чтобы завоевать путевки на международные старты.

Спортсменка из Петрозаводска Мария Ерохина завоевала серебро, собрав сумму в троеборье 555 кг.



Ранее спортсменка из Карелии взяла "бронзу" на Чемпионате мира по хоккею.

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