Сильнейшее за многие годы извержение вулкана грозит сжечь город в Исландии

Трещина в земле с пылающей лавой достигла четырех километров.

Длина трещины, из которой выходят газ и лава, на полуострове Рейкьянес к северу от города Гриндавик достигла 4 км. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальную телерадиокомпанию RUV.

«Происходит довольно быстрое развитие извержения. Мы видели, как оно началось около 22:17 часов (01:17 по мск, 19 декабря), трещина очень быстро распространяется и уходит на юго-запад. Сейчас лава находится примерно в 2,5 км к северу от Гриндавика», — заявил RUV геофизик Норвежского метеорологического агентства Бенедикт Офейгссон.



Фото: Fréttagrafík Kristrún Eyjólfsdóttir

Телерадиокомпания сообщила о существующей угрозе того, что поток лавы может достичь города Гриндавик.



Фото: Civil Protection of Iceland/Handout via REUTERS

Руководитель отдела стихийных бедствий Исландского метеорологического управления Кристин Йонсдоттир заявила, что нынешнее извержение между горами Силингарвеллс и Хагафеллс гораздо мощнее прошлого, когда проснулся вулкан Фаградальсфьядль. Она отметила, что подобные извержения могут длиться несколько месяцев, а не недель.



Фото: Валерий Волатович

Ранее сообщалось, что извержение началось 18 декабря вечером около 21:00 (00:00 мск, 19 декабря) к северу от исландского города Гриндавик на юго-западе Исландии, оно было вызвано произошедшим в регионе землетрясением магнитудой 4,2. Начальник местной полиции Ульфар Лювикссон заявил, что на месте будут работать спасательные команды, а в близлежащем районе планируется ввести режим чрезвычайной ситуации, передает RUV.



Фото: Валерий Волатович

С конца октября на полуострове было зарегистрировали 24 тыс. сейсмических толчков, магнитуда сильнейшего из которых достигала 5,2. Это сигнализирует о высокой вероятности извержения вулкана в регионе.