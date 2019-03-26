Сильнейшие юные музыканты СЗФО соберутся в Петрозаводске

В Петрозаводске 5 апреля состоится открытый региональный конкурс ансамблевого искусства.

Учредителем конкурса для музыкантов от 8 до 12 лет стала администрация города, организатором детская музыкальная школа имени Свиридова.

Предусмотрены несколько номинаций, в которых жюри будет оценивать достижения конкурсантов: "фортепианный ансамбль", "инструментальный ансамбль" (смешанные составы), "вокальный ансамбль", "ансамбли струнно-смычковых инструментов".

На сцену выйдут юные музыканты из школ искусств города, Карелии и Северо-Запада. Конкурсные прослушивания состоятся в зале Петрозаводского музыкального колледжа имени К.Э. Раутио. Исполнители выступят в ансамблях как малых, так и больших составов.