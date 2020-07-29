Сильные дожди и штормовой ветер обрушатся на Карелию

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий на территории республики 31 июля.

По сообщению МЧС Карелии, 31 июля ночью и утром местами, преимущественно по восточным районам, ожидаются сильные дожди, а днем, начиная с северных районов, и местами по всей территории республики – ветер с порывами до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

Существует вероятность (0,3) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.