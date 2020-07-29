890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Минздрава Карелии рассказал о последней смерти от COVID-19 в республике 11
Сегодня 09:24
Юлия Меньшова отпраздновала день рождения в горном парке Карелии (ФОТО) 2
Сегодня 09:28
Дорожный рабочий потерялся в лесу в Карелии 1
Сегодня 10:07
Страшное ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 3
Новое
Сегодня 16:38
Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в преступлении (ФОТО) 7
Сегодня 11:28
В поселке Карелии на дороге загорелся автомобиль
29.07.2020 19:49

Сильные дожди и штормовой ветер обрушатся на Карелию

Новости. Общество
17:02, 30 Июля 2020
фото: © EPA/Plyal Adhikary, архив
Загрузка...

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий на территории республики 31 июля.

По сообщению МЧС Карелии, 31 июля ночью и утром местами, преимущественно по восточным районам, ожидаются сильные дожди, а днем, начиная с северных районов, и местами по всей территории республики – ветер с порывами до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

Существует вероятность (0,3) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.07.2020, 15:06
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии
23.07.2020, 11:56
Глава Карелии: "К сожалению, мы расслабились"
23.07.2020, 06:40
Глава Карелии вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса
23.07.2020, 14:45
Доктор Воронцов ушел навсегда
24.07.2020, 17:06
Обглоданные ноги обнаружил житель Петрозаводска в мусорном баке в центре города
25.07.2020, 16:23
Финляндия продлила закрытие границы с Россией

Чтиво

27.07.2020 11:50
Без политики
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
По данным Роспотребнадзора, более 14% россиян уже имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса" 3
27.07.2020 11:20
Что посмотреть в кино "Мираж Синема"
24.07.2020 13:42
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»