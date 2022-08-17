Сильные дожди и ветер обрушатся на север Карелии

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды ночью 25 августа в северных районах Карелии.

По информации Карельского Гидрометцентра, ночью 25 августа местами по северной половине республики ожидается сильный дождь. В течение суток в отдельных районах при грозах возможно усиление ветра до 15 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский и Муезерский районы.

В МЧС Карелии рекомендуют жителям республики: ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.