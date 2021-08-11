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Сильные дожди пройдут в пятницу в большинстве районов Карелии

Новости. Погода
17:00, 12 Августа 2021
фото: © unsplush

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Прогноз на 13 августа опубликовал Гидрометцентр Карелии.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет умеренный, днем сильный дождь. Ветер ночью северный, северо-западный, днем северо-западный, западный умеренный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит+12, +14°С, днем поднимется до +18, +20°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

Районы Карелии также ждет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут дожди, местами сильные.

Ветер ночью северо-западный, северный, днем северо-западный, западный умеренный, местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15°С, днем столбик термометра поднимется +18, +23°С.

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