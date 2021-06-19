Сильные дожди прольются на севере Карелии в воскресенье

Спасатели предупреждают о приближении неблагоприятного погодного явления.

Утром и днем 20 июня местами по северным районам Карелии (преимущественно в Лоухском районе) ожидается сильный дождь. Об этом информирует МЧС по республике со ссылкой на информацию Карельского ЦГМС.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукшский городской округ, Калевальский, Кемский, Лоухский районы.

Спасатели рекомендуют не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.