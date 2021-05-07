Реклама на сайте
Прислать новость
В голосовании за объекты благоустройства лидирует Кукковский сквер 1
07.05.2021 15:12
Новый транспортный прокурор Карелии приедет из Санкт-Петербурга 3
07.05.2021 16:28
Женщина в Петрозаводске молотком раскурочила микроавтобус (ВИДЕО) 11
07.05.2021 13:15
Пропавшего в Петрозаводске 30-летнего мужчину ищут среди асоциальных элементов 3
07.05.2021 15:31
Бесплатно провести газ россиянам в дома небольшой площади пообещали в «Газпроме» 6
07.05.2021 18:40
Ребенка госпитализировали с детской площадки в Петрозаводске (ФОТО) 7
07.05.2021 18:06

Сильные дожди со снегом обрушатся на север и запад Карелии в ближайшие часы

Новости. Погода
11:02, 08 Мая 2021
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Стихия затронет семь районов Карелии, предупреждают в МЧС.

По информации карельского Гидрометцентра, днем 8 мая местами по западным и северным районам республики ожидаются сильные осадки в виде дождя, по северным районам с мокрым снегом.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Беломорский, Калевальский, Кемский, Муезерский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский муниципальные районы.

В связи с этим МЧС рекомендует не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; закрепить слабо укрепленные конструкции на своих участках, их разрушение может привести к травмированию людей;
ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» главного управления МЧС России по Республике Карелия – (8 8142) 79-99-99.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.05.2021, 11:22
В Карелии выживший в аварии пассажир через несколько минут был насмерть сбит другим автомобилем
01.05.2021, 16:52
Циклон «Даниель» принесет в Карелию снегопад и метель
03.05.2021, 19:40
Нецензурные угрозы губернатора Коми в адрес депутата попали в соцсети и вызвали скандал
05.05.2021, 13:20
Парфенчиков присвоил звания отличившимся медикам Карелии
04.05.2021, 16:41
Пропавший житель Карелии с татуировкой в виде дерева на руке найден мертвым
05.05.2021, 14:38
В Петрозаводске недавно отремонтированный фасад дома пришел в негодность (ФОТО)

Аналитика

04.05.2021 16:48
Обществоведение
Завидная фигура без пота и боли: топовые средства от «апельсиновой корки»! 1
В погоне за красивой фигурой можно терять время, нервы и деньги, но в итоге получить выстраданные «минус 3 килограмма» и растянутую кожу.
Про войну – не вполголоса 2
04.05.2021 09:32
Школа на «пятерку» 1
30.04.2021 14:22
«В выборах участвовать не планировала» 22
30.04.2021 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 8
29.04.2021 14:32
Вся аналитика

Чтиво

07.05.2021 08:54
Личное мнение
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 2
Депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева поделилась впечатлениями от работы в конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводска.
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»