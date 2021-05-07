Сильные дожди со снегом обрушатся на север и запад Карелии в ближайшие часы

Стихия затронет семь районов Карелии, предупреждают в МЧС.

По информации карельского Гидрометцентра, днем 8 мая местами по западным и северным районам республики ожидаются сильные осадки в виде дождя, по северным районам с мокрым снегом.



Под действие неблагоприятного явления могут попасть Беломорский, Калевальский, Кемский, Муезерский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский муниципальные районы.



В связи с этим МЧС рекомендует не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; закрепить слабо укрепленные конструкции на своих участках, их разрушение может привести к травмированию людей;

ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» главного управления МЧС России по Республике Карелия – (8 8142) 79-99-99.