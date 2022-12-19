Сильные снегопады и ледяной дождь ожидают синоптики в Карелии

В среду, 21 декабря, на севере Карелии прогнозируют сильный снег, а на юге - ледяной дождь.

По информации карельского ЦГМС, в течение суток 21 декабря местами по северным и центральным районам Карелии ожидаетсяспециалисты прогнозируют ледяной дождь и гололед.



Непогода может накрыть всю территорию региона, говорится в сообщении паблика властей Лоухского района.