Сильный дождь и ветер идут в Карелию

МЧС Карелии предупредил о надвигающейся непогоде.
По информации МЧС Карелии, которая пришла на телефоны жителей республики, 31 августа в течение суток местами по южным районам ожидается сильный дождь и усиление ветра до 15-20 м/с.
Ранее сообщалось, что ночью 31 августа похолодает до нуля, по северным районам возможно выпадение осадков в виде снега.
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