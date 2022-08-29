Сильный дождь и ветер идут в Карелию

МЧС Карелии предупредил о надвигающейся непогоде.

По информации МЧС Карелии, которая пришла на телефоны жителей республики, 31 августа в течение суток местами по южным районам ожидается сильный дождь и усиление ветра до 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что ночью 31 августа похолодает до нуля, по северным районам возможно выпадение осадков в виде снега.