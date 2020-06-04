Сильный дождь идет в Карелию

МЧС Карелии предупреждает о приближении непогоды.

По информации карельского Гидрометцентра, течение дня 5 июня местами по северным районам республики ожидается сильный дождь.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукша, а также Беломорский, Кемский, Калевальский, Лоухский районы.

Существует вероятность (0,3) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.