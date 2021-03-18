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Сильный юго-западный ветер принесет в субботу в Петрозаводск снег и тепло

Новости. Погода
17:00, 19 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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О погоде на 20 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно, ночью с прояснениями, без существенных осадков. Днем ожидается небольшой снег, переходящий в метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый до сильного.

Температура воздуха ночью составит -14, -16°С, днем -4, -6°С. Атмосферное давление будет падать.

По Карелии ожидается также облачная погода, ночью с прояснениями. В северных районах ночью, днем на большей части территории республики пройдет небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью будет -10, -15°С, местами подморозит до -20°С, днем потеплеет до 0, -5°С.

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